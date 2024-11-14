مدرب الأردن: التعادل مع العراق مهم

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - عبّر مدرب الأردن، جمال سلامي، عن رضاه على التعادل 0-0 مع منتخب العراق، في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال سلامي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: التعادل أمام العراق كان مهماً كونه خارج الأرض… خطورة العراق كانت تأتي من الكرات الثابتة، إذ يمتلكون لاعبين طوال القامة، وكانت تنقصنا الفاعلية الهجومية.

وفي الوثت الذي امتدح فيخ لاعب النشامى على عطوان، أشار: موسى التعمري لم يكن في كامل جاهزيته البدنية، لذلك استبدله خلال اللقاء للحفاظ عليه، وتجهيزه لمواجهة الكويت.