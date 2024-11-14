وزارة الدفاع السعودية توضح إجراءات التقديم والقبول في وظائف الأمن العام 1446 عبر منصة جدارات الإلكترونية

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رياض - احمد صلاح - وزارة الدفاع السعودية توضح خطوات التقديم في وظائف الامن العام وذلك للراغبين في التقديم والذي يتم بشكل الكتروني عن طريق الموقع الالكتروني لمنصة قدرات في المملكه العربيه السعوديه ومن هذا المنطلق من خلال موقعنا بوابه الصبح نقدم لجميع ظهورنا الكرام كيفيه التقديم على وظائف الامن العام والشروط المطلوب توافرها.

خطوات التقديم في وظائف الامن العام

هناك عدد من الخطوات التي اوضحتها وزاره الدفاع السعوديه للراغبين في الالتحاق بوظائف الامن العام والذي جاءت متمثلة فيما يلي:

على الشخص الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصه جدارات.

ثم تحديد ايقونة انشاء حساب جديد.

ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة.

قم بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة منك جميعها.

بعد الدخول قم بتحديد قائمة الوظائف وحدد الوظيفة التي تتناسب معك حسب مؤهلك من بين الخيارات الظاهره امامك.

ثم بعد الانتهاء قم بالنقر فوق ايقونه ارسال الطلب، وبذلك تم ارسال الطلب إلي الجهات المختصة حتى تقوم بالمراجعة عليه ثم ارسل لك رساله نصية عبر البريد الالكتروني تؤكد تم قبول طلبك او رفضه مع توضيح الأسباب.

شروط التقديم على وظائف الامن العام

هناك عدد من الاشتراطات التي يتعين على الشخص المتقدم إلي وظائف الامن العام من استوفائها لقبول طلب التسجيل والتي تتمثل فيما يلي: