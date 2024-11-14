انت الأن تتابع خبر سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يسجل أدنى مستوى له خلال أسبوع اليوم الخميس 14-11 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع ملحوظ في أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 14-11-2024 في أول المعاملات لجميع الأعيرة، حيث شهد هبوط في سعر الذهب العالمي اليوم وفقًا للبورصة العالمية والتي تراجع خلال المعاملات الأسبوعية، وسوف نوضح لكم عبر تقرير آخر تحديث إلى سعر الذهب اليوم بالسعودية.

سعر الذهب العالمي اليوم

هبوط سعر الذهب العالمي اليوم الخميس 14-11-2024 مع بداية المعاملات الصباحية ، وقد أوضحت البورصة العالمية أنه منذ بداية الأسبوع الجاري ويشهد الذهب العالمي هبوط بشكل ملحوظ وقد سجل اليوم بقيمة 2558.56 دولار للأونصة الذهب، والذي تراجع بالمقارنة مع تعاملات أمس بنحو 12.14 دولار أمريكي.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في المملكة العربية السعودية والذي سجل بقيمة 269.92 ريال،

وجاء سعر أعيرة الذهب الأخري والتي سجلت كالتالي:

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 308.47 ريال 82.26 $

سعر جرام الذهب عيار 22 282.77 ريال 75.40 $

سعر جرام الذهب عيار 21 269.92 ريال 71.98 $

سعر جرام الذهب عيار 18 231.36 ريال 61.69 $

سعر جرام الذهب عيار 14 179.94 ريال 47.98 $

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

سعر الذهب للبيع والشراء

وقد جاء سعر الذهب للبيع والشراء فى السعودية اليوم الخميس 14-11-2024 في مستهل المعاملات الفورية كالتالي:

سعر أونصة الذهب للبيع بالمملكة العربية السعودي اليوم بقيمة 9.594.60 ريال، أي ما يعادل 2.558.56 دولار.

سعر أونصة الذهب للشراء في المملكة العربية السعودية اليوم بقيمة 9.598.35 ريال، أي ما يعادل 2.559.56 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية تراجع والذي سجل اليوم كالتالي:

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 24 3.961.35 ريال 789.69 $

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 22 2.714.57 ريال 723.89 $

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 2.591.18 ريال 690.98 $

سعر سبيكة الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار