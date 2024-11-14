تقلب مستوى الكوليسترول يرتبط بمخاطر الخرف

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت دراسة جديدة أن الحفاظ على مستويات ثابتة من الكوليسترول قد يكون بنفس أهمية خفضها، خاصة بالنسبة لكبار السن الذين يراقبون مستويات الكوليسترول لديهم.

ووفقًا للدراسة، فإن التقلبات الكبيرة في مستويات الكوليسترول من عام لآخر قد تكون مؤشرًا مبكرًا على التدهور المعرفي أو الخرف.

وأجريت الدراسة على نحو 10 آلاف شخص من كبار السن، تم تتبعهم على مدار 6 سنوات. تقدم الدراسة رؤية جديدة للعلاقة المعقدة بين صحة القلب ووظائف الدماغ.

وأظهرت نتائج البحث أن التقلبات في مستوى الكوليسترول ترتبط بزيادة احتمال الإصابة بالخرف بنسبة 60%.

وقال الدكتور زين زهو، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة موناش الأسترالية: “من المهم أن يتم مراقبة كبار السن الذين يعانون من تقلبات كبيرة في مستويات الكوليسترول، خاصةً أولئك الذين تظهر لديهم اختلافات واضحة بين عام وآخر، وقد يستفيدون من تدخلات وقائية أكثر صرامة”.

وأكد فريق البحث أن هذه النتائج لا تعني أن الأشخاص يجب أن يتراجعوا عن محاولات خفض الكوليسترول باستخدام الأدوية أو تغييرات نمط الحياة. بل تشير إلى أن الحفاظ على مستويات كوليسترول مستقرة من خلال عادات صحية ثابتة قد يكون المفتاح لحماية صحة القلب والعقل على حد سواء.