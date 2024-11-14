منتخب إيران يتجاوز كوريا الشمالية بصعوبة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - تغلب المنتخب الإيراني على نظيره منتخب كوريا الشمالية، بنتيجة 3-2، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ثلاثية المنتخب الإيراني حملت توقيع كلاً من مهدي قايدي (د29)، ومحمد موهيبي “هدفين” (د41، د45).

فيما سجل هدفي المنتخب الكوري كلاً من مهدي طارمي (د56) بالخطأ في مرماه، ويو سونغ كيم (د59).

بهذا الفوز، رفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، وتجمد رصيد كوريا الشمالية عند نقطتين في المركز الأخير.