دوري الأمم الأوروبية: بلجيكاتسقط أمام إيطاليا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - سقط منتخب فرنسا بفخ التعادل السلبي أمام منتخب الكيان الصهيوني، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، خسرت بلجيكا أمام إيطاليا بهدف دون مقابل سجله ساندرو تونالي (د 11) من عمر المباراة.

وبعد مباراتي الجولة الخامسة بات ترتيب هذه المجموعة:

1- إبطاليا: 13 نقطة

2- فرنسا: 10 نقاط

3- بلجيكا: 4 نقاط

4- الكيان الصهيوني: نقطة واحدة