طريقة مثالية لسلق اللحم كالمطاعم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:57 صباحاً - أهمية سلق اللحم في الطهي

لا شك أن سلق اللحم يُعتبر من أهم الخطوات في تحضير العديد من الأطباق الشهية والمميزة في المطبخ العربي والعالمي على حد سواء. فإن عملية السلق تساعد في طهي اللحم بشكل متساوٍ والحفاظ على نضارته ونكهته الأصلية. كما تُمكننا هذه الطريقة من الحصول على شوربة لذيذة تستفيد منها كقاعدة في تحضير أنواع مختلفة من الأطباق، مثل الشوربات واليخنات.

اختيار اللحم المناسب للسلق

لكي نحصل على أفضل نتيجة في سلق اللحم، يجب في البداية اختيار نوع اللحم المناسب. يُفضل استخدام قطع لحم البقر أو الخروف التي تحتوي على القليل من الدهون حتى تُضفي طراوة خاصة على اللحم بعد الطهي. يمكن استخدام قطع “الساق” أو “الكتف”، فهي مثالية للسلق وهي تُعطي نكهة غنية للشوربة.

خطوات سلق اللحم بطريقة ممتازة

المكونات:

كيلوغرام من اللحم المقطع

بصلة كبيرة، مقطعة إلى أرباع

ورق غار

عود قرفة

ملعقتان صغيرتان من حبوب الفلفل الأسود

ملح حسب الرغبة

ماء كافٍ لتغطية اللحم

الخطوات:

نبدأ بغسل اللحم جيداً بالماء البارد لإزالة الشوائب والدماء، ثم نصفيه من الماء. نضع قطع اللحم في وعاء عميق ونغمره بالماء على نار متوسطة. عند اقتراب الماء من الغليان، نقوم بإزالة الرغوة التي تتكون على السطح باستخدام ملعقة. نضيف البصل المقسم، وورق الغار، والقرفة، وحبوب الفلفل الأسود إلى الماء. نغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة ليتحلى اللحم بالنكهة ويصبح طريًا، وذلك لمدة تتراوح بين ساعة ونصف إلى ساعتين. قبل دقائق من نهاية السلق، نضيف الملح ونحركه جيداً.

نصائح لتحقيق نتيجة مثالية

يُفضل استخدام ماء ساخن لتسريع عملية السلق، ولكن يجب عدم إضافة الماء البارد أثناء الطهي لتفادي تصلب اللحم.

يمكن إضافة بعض الخضروات مثل الجزر والكرفس للحصول على نكهة أعمق.

تجنب إضافة الملح في بداية الطهي حتى لا يؤخر عملية نضج اللحم.

كيفية استخدام مرق اللحم

بعد سلق اللحم يمكنك استخدام المرق بعد تصفيته في العديد من الأطباق. استخدمه كقاعدة لشوربة العدس، أو أضفه إلى الأرز لإعطائه طعماً فريداً. بالتأكيد سيُضفي المرق نكهة رائعة على أي طبق يتم إضافته إليه.