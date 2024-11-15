طريقة تحضير مربى الدراق اللذيذ بالفانيليا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:06 صباحاً - فوائد مربى الدراق بالفانيليا

لا شك أن مربى الدراق بالفانيليا ليس فقط لذيذًا ولكنه مليء أيضًا بالفوائد الغذائية. الفانيليا تضيف لمسة ناعمة ورائحة لا تقاوم، بينما يقدم الدراق فوائد صحية عديدة. فهو مصدر غني بالألياف، الفيتامينات والمعادن. ومن المعروف عنه تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين صحة الجلد.

مكونات مربى الدراق بالفانيليا

لتحضير هذا المربى الذي يجمع بين النكهات اللذيذة والمذاق الرائع، تحتاج إلى عدة مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل. إليك قائمة المكونات:

كيلوغرام واحد من الدراق الناضج

500 غرام من السكر

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح

خطوات التحضير

ندخل الآن إلى مرحلة الطهي حيث يمكنك إعداد مربى الدراق بالفانيليا بخطوات بسيطة:

الخطوة 1: تقشير الدراق

ابدأ بتقشير الدراق وتقطيعه إلى قطع صغيرة. يمكن توقيع القطع بشكل متناسق ليساعد في الطهي حتى نحصل على ملمس ناعم ومتجانس للمربى.

الخطوة 2: إضافة السكر والعصير

ضع قطع الدراق في قدر كبير وأضف إليها السكر وعصير الليمون. اترك المزيج لمدة ساعة تقريبًا حتى يتشرب الدراق بالسكر ويصبح الخليط مشبعًا بالنكهات.

الخطوة 3: الطهي

ضع القدر على نار متوسطة، وحرك المزيج بين الحين والآخر حتى يذوب السكر بالكامل. اترك المزيج يغلي ثم خفف الحرارة واتركه ينضج لمدة 30-40 دقيقة، حتى يصبح المزيج كثيفًا ويصل إلى القوام المرغوب.

الخطوة 4: إضافة الفانيليا والملح

بعد أن يتكثف المربى، أضف خلاصة الفانيليا والقليل من الملح. اخلط المكونات جيدًا واتركها تطهى لبضع دقائق إضافية لكي تتجانس النكهات.

الخطوة 5: التعبئة والتخزين

قم بتعقيم البرطمانات الزجاجية المناسبة، ثم اسكب المربى بعناية إلى أن تملأ البرطمانات. اغلق الأغطية بإحكام وضع البرطمانات في مكان بارد ومظلم للتخزين. الآن لديك مربى لذيذ يمكنك الاستمتاع به في وجبة الفطور أو كتحلية.

بهذه الخطوات، يمكنك تحضير مربى الدراق بالفانيليا بطريقة سهلة ومضمونة وستستمتع بطعمه الرائع في كل مرة.