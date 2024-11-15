تصفيات كأس العالم.. تعادل البرازيل وخسارة الأرجنتين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:06 صباحاً - فازت الإكوادور على بوليفيا بأربعة أهداف دن مقابل، اليوم السجمعة، في الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل أهداف الإكوادور إينير فالنسيا من ضربة جزاء (د 26) وجونزالو بلاتا (28 و49) وألان ميندا (د 61).

وفازت باراغواي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد… سجل هدفي باراغواي أنتونيو سانابريا (د 19) وعمر الديريتي (د 47)، وسجل هدف الأرجنتين لاوتارو مارتينيز (د 11).

وتعادلت فنزويلا مع البرازيل 1-1، سجل لمنتخب فنزويلا تيلاسكو سيغوفيا (د 46) وللبرازيل رافينيا (د 43) واضاغ فينيسيوس جونيور ركلة جزاء (د 62).