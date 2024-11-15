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أحمد جودة - القاهرة -

علق محمد رشوان المحامي بالنقض، على شكوى نادي الزمالك من عدم سداد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، لما تبقى من الغرامة الموقعه عليه.

محمد رشوان: بيان الزمالك بشأن غرامة كهربا صحيح والشيكات نوع من أنواع السداد

وقال رشوان في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" وجود الشيكات الموقعه من كهربا لصالح نادي الزمالك في عرف القانون هو نوع من نوع السداد".

وتابع: "عندما أعلن الزمالك تسديد كهربا الغرامة بالكامل فهو أمر صحيح من الجانب القانوني، لأن اللاعب سدد جزء من الغرامة نقدًا والمتبقي عن طريق شيكات مجدولة".

وأضاف:" كهربا وهيئة الدفاع الخاصة باللاعب أكدوا ان الموضوع سينتهي خلال أيام ونادي الزمالك سيحصل على المتبقي له من الغرامة".

واستطرد: "لا نريد من ينفخ في النار والموضوع من الناحية القانونية سليم وكهربا تأخر بالفعل في سداد الشيك الأخير ولكن سيتم تسديده وغلق القصة بالكامل".

واختتم:" اللاعبين عن انضمامهم للأندية يحصلون على مستحقاتهم شيكات مجدولة وهذا الأمر قانوني".

