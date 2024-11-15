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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا 2025.

رضا شحاتة: حسام حسن يخوض كل مباراة من أجل المكسب.. ولدينا أزمة في منتخبات الفئات السنية

وقال رضا شحاتة عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "حسام حسن يخوض كل مباراة من أجل المكسب فقط ومباراتي التصفيات فرصة لاكتشاف أسماء جديدة".

وأضاف: "كل اللاعبين سيحاربون على الفوز أمام الرأس الأخضر من أجل حجز مكانا أساسيا في المنتخب، أتوقع تأهل بوتسوانا رفقة مصر إلى كأس أمم إفريقيا".

وأكمل: "هناك دوافع كبيرة لدى لاعبي المنتخب المصري من أجل إثبات ذاتهم بالقوام الأساسي للفراعنة".

واختتم حديثه قائلًا: "هزيمة منتخب الناشئين أمام المغرب صعبة للغاية ولكن لا بد من الهدوء وعدم الضغط عليهم، الضغوط تؤثر بشكل كبير على اللاعبين الصغار، أزمة التسنين أثرت بشكل كبير على المنتخب".

