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أحمد جودة - القاهرة -

قدم الإسباني ماركيز لوبيز، مدرب المنتخب القطري، التهنئة للاعبين ولجماهير العنابي على الفوز الكبير الذي حققه الفريق على أوزبكستان (3-2) اليوم الخميس، في الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

لوبيز يفسر أسباب استبعاد عبد الكريم حسن وإسماعيل محمود

وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "قدمنا شوطا أول أكثر من ممتاز وتفوقنا في كل النواحي، لكن في الشوط الثاني المنتخب تراجع بشكل واضح بعض الشيء وتركنا المبادرة لأوزبكستان".

وأضاف: "تعقدت المباراة في بعض الأحيان علينا في ظل امتلاك الفريق الأوزبكي لهجوم قوي ولاعبين على مستوى عال، ومع تغييرهم لطريقة اللعب زادت الأمور صعوبة علينا، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز في الثواني الأخيرة".

وأكد لوبيز أن الانتصار كان مهما للغاية، لأن أي نتيجة غيره كانت ستبعد الفريق عن المركزين الأول والثاني في جدول الترتيب، مضيفا: "أشكر اللاعبين كثيرا على رد الفعل القوي والشخصية التي ظهروا بها طوال اللقاء فقد كانوا جميعا على قدر المسئولية".

وأوضح المدرب الإسباني أن الجميع في الفريق كان يعرف جيدًا أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، ولذلك دخلنا بكل تركيز وفي النهاية خرجنا بالانتصار الذي نستحقه.

وعن الغيابات في التشكيلة الأساسية، أكد لوبيز أن استبعاد عبد الكريم حسن وإسماعيل محمود من القائمة بسبب ظروف الإصابة وأيضا لأسباب فنية.

ورفع منتخب قطر، الذي حقق انتصاره الثاني مقابل خسارتين وتعادل وحيد، إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف منتخب الإمارات، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد منتخب أوزبكستان، الذي تكبد خسارته الأولى في المجموعة، عند 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف منتخب إيران (المتصدر).