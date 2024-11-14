طريقة تحضير الفريكة في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 01:04 صباحاً - ما هي الفريكة؟

الفريكة هي أحد الأطباق التقليدية الشهيرة في الوطن العربي، وتأتي في مقدمة الأطباق التي توفر قيمة غذائية عالية. تُحضّر الفريكة من حبوب القمح المحمصة، وتشتهر في بلاد الشام وفلسطين ولبنان، وكذلك في بعض أجزاء من العراق ومصر، لا سيما في المناطق الريفية. تعتبر الفريكة وجبة غنية بالألياف والبروتينات، كما أنها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

مكونات تحضير الفريكة

لتحضير طبق لذيذ من الفريكة في المنزل، تحتاجين إلى المكونات التالية:

2 كوب من الفريكة الخضراء الجافة

4 أكواب من الماء أو المرقة (لحم أو دجاج) حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو السمنة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

لوز أو صنوبر محمّص للتزيين

قطع من الدجاج أو اللحم (اختياري)

خطوات تحضير الفريكة

1. غسل الفريكة

ابدأي بغسل الفريكة جيداً للتخلص من الأتربة والشوائب. انقعي الفريكة في الماء البارد لمدة 10 دقائق، ثم صفّيها جيداً.

2. إعداد القاعدة

في قدر متوسط الحجم، سخني الزيت أو السمنة على نار متوسطة. أضيفي البصلة المفرومة وقلّبيها حتى تذبل وتأخذ لوناً ذهبياً فاتحاً.

3. طهي الفريكة

أضيفي الفريكة المصفاة إلى القدر وقلّبيها مع البصل لمدة 2-3 دقائق حتى تمتزج النكهات. أضيفي الماء أو المرقة الساخنة، وتبّلي الخليط بالملح والفلفل. اتركي القدر على نار مرتفعة حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان، ثم خفّضي النار وغطي القدر. استمري بالطهي على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج الفريكة وتمتص السوائل بالكامل.

كيفية التقديم

بعد أن تنضج الفريكة، قومي بتقديمها في طبق التقديم وزيّنيها باللوز أو الصنوبر المحمّص. يمكنك أيضاً إضافة قطع من الدجاج أو اللحم المطبوخ إلى جانب الفريكة، وذلك لزيادة قيمة الطبق الغذائية. يُفضل تقديم الفريكة ساخنة مع السلطات أو اللبن لتحظى بتجربة طعام متكاملة وشهية.

استمتع بتحضير الفريكة في المنزل واستمتع بنكهاتها الشهية التي تجمع بين التراث والجودة الغذائية.