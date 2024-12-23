الدوري التركي (17)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:

هاتاي سبور × أضنة ديمرسبور 1-3

إسطنبول باشاك شهير × قاسم باشا 2-2

طرابزون سبور × بودريم سبور 1-0

جوزتبه × تشايكور ريزا سبور 3-0

قيصري سبور × غلطة سراي 1-5

غازي عنتاب × أنطاليا سبور 2-0

بشكتاش × آلانيا سبور 1-1

سيفاس سبور × سامسون سبور 0-0

أيوبسبور × فنربخشة 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (17)

1- غلطة سراي: 44 نقطة

2- فنربحشة: 36 نقطة

3- سامسون سبور: 30 نقطة

4- جوزتبه: 28 نقطة

5- أيوبسبور: 27 نقطة