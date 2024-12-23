نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (17)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:
هاتاي سبور × أضنة ديمرسبور 1-3
إسطنبول باشاك شهير × قاسم باشا 2-2
طرابزون سبور × بودريم سبور 1-0
جوزتبه × تشايكور ريزا سبور 3-0
قيصري سبور × غلطة سراي 1-5
غازي عنتاب × أنطاليا سبور 2-0
بشكتاش × آلانيا سبور 1-1
سيفاس سبور × سامسون سبور 0-0
أيوبسبور × فنربخشة 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (17)
1- غلطة سراي: 44 نقطة
2- فنربحشة: 36 نقطة
3- سامسون سبور: 30 نقطة
4- جوزتبه: 28 نقطة
5- أيوبسبور: 27 نقطة