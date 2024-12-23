نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - يتصدر كريستوف بياتيك، لاعب فريق إسطنبول باشاك شهير ترتيب هدافي الدوري التركي الممتاز بعد نهاية منافسات المرحلة السابعة عشرة:
1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 12 هدفاً
2- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 10 أهداف
3- شيرو إيموبيلي (بشكتاش): 9 أهداف
4- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 9 أهداف
5- إدين دجيكو (فنربخشة): 9 أهداف
6- باريس يلماز (غلطة سراي): 8 أهداف
7- مامي تيام (أيوبسبور): 8 أهداف
8- أحمد كوتوكو (أيوبسبور): 7 أهداف
9- دوشان تاديتش (فنربخشة): 7 أهداف
10- رومولو (جوزتبه): 7 أهداف