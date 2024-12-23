الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - يتصدر كريستوف بياتيك، لاعب فريق إسطنبول باشاك شهير ترتيب هدافي الدوري التركي الممتاز بعد نهاية منافسات المرحلة السابعة عشرة:

1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 12 هدفاً

2- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 10 أهداف

3- شيرو إيموبيلي (بشكتاش): 9 أهداف

4- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 9 أهداف

5- إدين دجيكو (فنربخشة): 9 أهداف

6- باريس يلماز (غلطة سراي): 8 أهداف

7- مامي تيام (أيوبسبور): 8 أهداف

8- أحمد كوتوكو (أيوبسبور): 7 أهداف

9- دوشان تاديتش (فنربخشة): 7 أهداف

10- رومولو (جوزتبه): 7 أهداف