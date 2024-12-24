الرياضة

نجم الزمالك يحذر إمام عاشور

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي خالد الغندور، نصيحة لـ إمام عاشور لاعب النادي بعد احتفاله بهدفه في مرمى شباب بلوزداد في مباراة الأمس، وخلع قميص الأهلي ورميه أرضًا.

خالد الغندور يوجه نصيحة لـ إمام عاشور: حافظ على النعمة التي تعيش فيها

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كما نصحت كهربا، نصيحتي لـ إمام عاشور انت في نعمة كبيرة ويجب عليك أن تستغلها أفضل استغلال خلال الفترة المقبلة".

وتابع:" ركز في الملعب، كان هناك لاعيبن كبار كانوا في نعمة الأهلي وزالت، ورحل من الاهلي نجوم كبيرة مثل عبدالله السعيد ورمضان صبحي وغيرهم من النجوم".

واختتم:" انت لاعب تمتلك مقومات كبيرة ومميز فنيًا وعليك استغلال ذلك وتقدير النعمة التي تعيش فيها، النادي الأهلي نعمة كبيرة يتمنى الكثيريين أن يكونوا داخله".
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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