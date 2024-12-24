انت الأن تتابع خبر مسلسلات رمضان 2025.. عبير منير لـ”الحرية”: العمل مع الأسطورة محمد رجب ممتع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة المميزة عبير منير، في تصريح خاص لـ “الحرية”، إنها ستشارك في مسلسل “الحلانجي” المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2025.

وأضافت عبير منير في تصريحها لـ “الحرية”:

“ألعب في مسلسل الحلانجي دورا مميزا وجديدا تماما عن أي دور جسدته من قبل”، مؤكدة أن دورها سينال إعجاب الجمهور.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بالعمل مع محمد رجب مرة أخرى، مؤكدة أن “العمل مع النجم العظيم محمد رجب جميل جدًّا وممتع”.

مسلسل الحلانجي من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام

ملخص مسلسل الحلانجي

تدور أحداث المسلسل حول شخصية طه الحلانجي الذي يتميز بشخصيته الفريدة وأسلوبه الخاص في التعامل مع تحديات الحياة اليومية. ويجمع العمل بين الكوميديا الاجتماعية التي تناقش القضايا الاجتماعية المعاصرة، والعناصر التشويقية التي تجعل المشاهدين منشغلين طوال الحلقات بالمسلسل.

أعمال عبير منير الفنية

شاركت الفنانة المتألقة عبير منير في أكثر من عمل فني منها: حدوتة مرة، الحصان الاسود ،الدولي، ظل الرئيس، شارع 9، حي السيدة ، الفرح فرحنا، الونش.

أبطال مسلسل الحلانجي

يضم مسلسل “الحلانجي” نخبة من أبرز نجوم الدراما المصريةوعلي رأسهم محمد رجب: وهو بطل العمل بيجسد دور “طه الحلانجي”.

أيتن عامر: تلعب دورًا مختلفا يكشف عن موهبتها في تقديم الشخصيات المميزة.

عبير صبري: بأداء مميز يعكس الخبرة والاحترافية.

ميمي جمال: أيقونة الكوميديا التي تضيف بعداً كوميدياً خاصاً للعمل.

امي مغاوري : في دور كوميدي.

هالة فاخر: بإطلالتها الجميلة والمميزة.والكوميدية

محمود قابيل: بموهبته الاستثنائية في أداء الأدوار الدرامية العميقة.

الأدوار الداعمة

ويشارك أيضًا نجوم مثل أحمد وفيق، ومحمد لطفي، وطارق صبري، حيث يتعاون الجميع لتقديم عمل درامي متكامل يجمع بين الإبداع و الإحترافية

آخر عمل شاركت فيه عبير منير