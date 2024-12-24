نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من جامعة القاهرة فى زيارة لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية الذي أقيم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وضم الوفد عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب من كليات العلاج الطبيعي، والتربية للطفولة المبكرة، والتمريض، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والآداب، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على ربط الجانب الأكاديمي بالمجتمع.



وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة على المشاركة في إحياء التراث الوطني وتعزيز وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، والاهتمام بالإرث الحضاري العريق لما له من أهمية قومية وثقافية واقتصادية، مشيرًا إلى أن معرض "تراثنا" يتم خلاله تسليط الضوء على أبرز المنتجات اليدوية والتراثية والتي تعبر عن الحضارة المصرية على مر العصور، وتعكس الموروثات الثقافية بشكل معاصر، وتمثل فرصة للشباب لتمكينهم من رصد مظاهر الابتكار والتطوير في المشروعات الصغيرة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن وفد الجامعة تفقد أجنحة المعرض للتعرف على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لتنمية ودعم الصناعات الحرفية واليدوية ودعم أصحاب المشروعات الحرفية، في إطار استراتيجية تنمية وتطوير الحرف التراثية والترويج للتراث المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن زيارة معرض "تراثنا" تأتي ضمن رؤية الجامعة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًة أن هذه الفعاليات تعزز الوعي بأهمية التراث، وتتيح الفرصة أمام الشباب للتعرف على أحدث الممارسات العالمية في دعم المشروعات الصغيرة، مما يساهم في خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على الابتكار والاستدامة.

جدير بالذكر، أن جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض "تراثنا" سنويًا، وجاءت النسخة السادسة 2024 بمشاركة أكثر من 1100 عارض من 25 جهة حكومية وأهلية، بجانب شركاء الجهاز من المنظمات الدولية التنموية وبمشاركة ضيوف من 8 دول، وذلك حرصًا من الجهاز على جعل المعرض أكثر تنوعا وملتقى للموروثات الثقافية بين الشعوب.