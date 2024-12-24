العالم اليوم - بعد أزمة الجمهور.. "صورة الأهلي" تزيد الغموض وتثير التكهنات

انتم الان تتابعون خبر بعد أزمة الجمهور.. "صورة الأهلي" تزيد الغموض وتثير التكهنات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - نشرت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تم ربطها بالمشادات بين الجماهير واللاعبين قبل وبعد نهاية مباراة "المارد الأحمر" وشباب بلوزداد الجزائري.

وفاز الأهلي 6-1 على نظيره شباب بلوزداد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونشرت حسابات الأهلي صورة تُظهِر اللاعبين والجماهير، مُذيلة إياها بتعليق: "معا لا نقهر، عائلة واحدة".

كما غازل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي جماهير القلعة الحمراء برسالة جديدة بمناسبة أعياد الميلاد.

وكتب مارسيل كولر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" الثلاثاء: "أود أن أترك رسالة أخرى في نهاية هذا العام لجميع المشجعين بالنادي الأهلي، شكرًا لكم على دعمكم الرائع طوال العام".

وتابع كولر في رسالته: "عيد ميلاد مجيد لجميع طاقمي، وإدارة النادي، والنادي بأكمله، وجميع اللاعبين- شكرًا لكم على تعاونكم الرائع، أتمنى أن تكون السنة القادمة مليئة بالحب والصحة والسلام، شكرا جزيلا لكم، ونحن نعتمد عليكم! 2025 سعيد".

وتأتي هذه الرسائل وسط حالة من الغموض والتكهنات بعد أن التزمت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الصمت تجاه ما حدث في ستاد القاهرة، في ظل مطالبات من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة المدير الرياضي محمد رمضان والاستغناء عن محمود كهربا بسبب ما حدث مع الجماهير.

ويتزامن ذلك مع أصوات تعالت داخل النادي الأهلي بضرورة إصدار بيان اعتذار للجماهير ومعاقبة رمضان وكهربا وأصوات أخرى تطالب بالتريث قبل اتخاذ أي قرار، وسط حرص البعض على الحفاظ على رمضان وكهربا حتى لا تتطور الأزمة إلى أبعد من ذلك.

ماذا حدث؟

رصدت الكاميرات في استاد القاهرة هتافات جماهير الأهلي والرسائل الغاضبة الموجهة منها للاعبي فريقها وأبرزهم حارس مرمى الفريق محمد الشناوي ومحمود كهربا والإدارة الفنية للفريق.

وعقب المباراة، رفض لاعبو الأهلي الاحتفال مع الجمهور عقب نهاية المباراة، وذلك بسبب الهجوم عليهم قبل انطلاق المباراة والتوجه إلى غرف خلع الملابس.

ورفض رمضان طلب الشناوي، بالذهاب إلى الجماهير من أجل الاعتذار لهم، بعد فوز الفريق.

وعقب انتهاء المباراة رصدت عدسة بث المباراة توجه الشناوي نحو زملائه قائلاً: "يلا نروح للجماهير نعتذر لهم"، ورد رمضان على طلب الشناوي قائلاً:" لا يا شناوي".

كما قال محمود كهربا: "لا محدش يروح للجماهير يلا كله على غرفة الملابس".

مباراة الأهلي والمصري

ويترقب الجميع رد فعل جمهور الأهلي خلال مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي التي تقام على ستاد برج العرب ضمن الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، في حين أكدت آراء لاعبي الأهلي القدامى على أهمية الجمهور في صناعة اسم وتاريخ الأهلي.

كما أن بعض المحللين الرياضيين في وسائل الإعلام المصرية شددوا على مقولة: "الأهلي لا يدار من المدرجات".