العالم اليوم - مبابي يعترف: "وصلت للقاع".. وركلة جزاء بلباو أعادتني لمستواي

انتم الان تتابعون خبر مبابي يعترف: "وصلت للقاع".. وركلة جزاء بلباو أعادتني لمستواي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:23 صباحاً - وصل مستوى كيليان مبابي إلى "القاع" بعدما أهدر ركلة جزاء على ملعب أتليتيك بيلباو في وقت سابق من الشهر الجاري بينما كان يكافح للتكيف مع أجواء ريال مدريد لكن المهاجم الفرنسي قال إنه استغل خيبة الأمل هذه لدفعه للعودة أخيرا إلى مستواه.

وغادر مبابي باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الأخيرة باعتباره الهداف التاريخي للنادي الفرنسي لكن انتقاله إلى ريال مدريد شابه بعض المشاكل البسيطة مثل إصابته في عضلات الفخذ الخلفية ومشكلة في الفخذ أيضا عرقلت فترة استقراره.

ومع ذلك، ومنذ إهداره ركلة الجزاء الثانية في أسبوع واحد خلال الخسارة 2-1 في بيلباو، سجل مبابي أربعة أهداف في كافة المسابقات بما فيها الهدف الأول في الفوز 4-2 على إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد.

وقال مبابي لقناة ريال مدريد التلفزيونية "لقد استفدت كثيرا من مباراة بيلباو. لقد وصلت للقاع. أهدرت ركلة جزاء وأدركت في تلك اللحظة أنني يجب أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص".

ورفع مبابي رصيده إلى عشرة أهداف في 16 مباراة بالدوري، ليساعد ريال مدريد على إنهاء العام الحالي في المركز الثاني بالدوري بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد المتصدر.

وأضاف النجم الفرنسي: "أستطيع تسجيل المزيد من الأهداف، وأعلم أن لدي الكثير لأقدمه. لقد لعبت بشكل أفضل في المباريات القليلة الماضية".

وتابع قائلا: "أعتقد أننا نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل الآن. انضممت للفريق وهذا غيّر الكثير من الأشياء. انتهت فترة التأقلم كما يقول المدرب. أشعر براحة كبيرة في الفريق وألعب بشكل أفضل مع الآخرين في الملعب".

ويسافر ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري المحلي في الثالث من يناير المقبل.