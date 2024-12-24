نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف.

وجاء في بيان الوزارة: "في 23 ديسمبر، من الساعة 20:40 إلى 21:20 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".

بدوره، أعلن القائم بأعمال حاكم المقاطعة يوري سليوسار أن قوات الدفاع الروسية أسقطت 8 طائرات مسيرة في منطقة ميليروفو بمقاطعة روستوف.

وكتب الحاكم في "تلغرام": "منذ الساعة التاسعة مساء، تصد قوات ووسائل الدفاع الجوي هجوما جويا للعدو في مقاطعة روستوف، في الوقت الحالي، تم إسقاط 8 طائرات مسيرة في منطقة ميليروفو، وفقا للبيانات الأخيرة، لم تقع إصابات. ويتم الآن الكشف العواقب على الأرض، وتواصل أنظمة الدفاع الجوي والمضادات الجوية المتحركة صد الهجوم".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ما يؤكد، حسبما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا