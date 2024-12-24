انت الأن تتابع خبر تغييرات في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سوق العملات اليوم في السعودية تغييرات جديدة في سعر الجنيه السوداني أمام العملات،حيث هناك تراجع اليوم في سعر الجنيه المصري والريال القطري،ويأتي ذلك بعد موجة كبيرة من الزيادة التاريخية في أسعار العملات التي كانت منذ فترة بعيدة وتحديداً في منتصف أبريل من العام الماضي بسبب النزاع العسكري القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

الوضع الحالي الإقتصادي

هبوط كبير في الحالة الإقتصادية هذه الفترة في السودان،مع التراجع الكبير في حالة السوق للمواطنين وهذا يرجع إلى الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والمنتجات،وهذا تسبب في حالة كبيرة من الركود في الأسواق،وخلق تنافس كبير بين السوق الرسمي والسوق الموازي من أجل توفير النقد الأجنبي.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٥٤٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٦٤٥.٨٣ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣١٧٥ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٦٧٥.٥٣ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٦٩٢.٠٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٦٩٩.٧٢ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٦٦٨٤.٢١ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٦٦٨٤.٢١ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨١٩٣.٥٤ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٤٩.٩١ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية