انت الأن تتابع خبر وظيفة مميزة براتب مجزي: شركة طيران ناس تعلن عن فتح باب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة طيران ناس عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها في الرياض،وذلك في عدد من المجالات والتخصصات،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة طيران ناس.

وظائف شركة طيران ناس

هناك مجموعة من الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها شركة طيران ناس وهي كالآتي:-

١- محاسب الإيرادات بالتفاصيل التالية:

- حاصل على بكالوريوس في الحسابات والمالية.

- خبرة سنة في نفس مجال العمل.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

٢- مسؤول تنمية المواهب بالتفاصيل التالية:

- حاصل على مؤهل علمي مناسب.

- خبرة سنة في نفس مجال العمل.

- أن يكون مسؤول عن تخطيط وقيادة برنامج تنمية المواهب.

٣- مسؤول الامتثال بالتفاصيل التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الإقتصاد.

- خبرة سنة في نفس مجال العمل.

- إجادة استخدام برنامج مايكروسوفت.

٤- مسؤول الضرائب بالتفاصيل التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الضرائب.

- خبرة سنة في الوظائف المتعلقة بالضرائب ويفضل أن تكون في مجال الطيران.

- إجادة استخدام برنامج مايكروسوفت.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة طيران ناس