انت الأن تتابع خبر الإقامة الدائمة في السعودية بالشروط والخطوات…تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية عن فرصة مميزة للراغبين من المقيمين في الإقامة الطويلة داخل المملكة فيما يعرف بـ الإقامة الدائمة أو الإقامة الذهبية،وذلك من أجل إتاحة الفرصة للاستقرار للمقيمين،وكذلك أيضاً إعطاء الفرصة للمستثمرين لدعم إقتصاد المملكة وتحقيق التنمية وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط وخطوات الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

شروط الإقامة الدائمة في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل منح المقيم الإقامة الدائمة وهي كالآتي:-

١- ألا يقل عمر المتقدم عن ٢١ عاماً.

٢- يجب تقديم ما يثبت الموقف المالي من أجل سداد تكاليف الإقامة.

٣- يجب اجتياز الفحص الطبي وخلو المتقدم من كافة الأمراض.

٤- يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة ولا يحمل سجل جنائي به أي جرائم.

٥- يجب أن تكون إقامة المتقدم الحالية سارية المدة.

كيفية التقديم على الإقامة الدائمة في السعودية

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها المتقدم للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية وهي كالآتي:-

١- الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج الإقامة من هنا.

٢- بعد ذلك يتم الضغط على زر تقدم الآن.

٣- بعد ذلك يتم إختيار نوع الإقامة المناسبة لك.

٤- ثم يتم تعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية بكل دقة.

٥- يجب إرفاق المستندات المطلوبة منك مثل جواز السفر وتقرير خلو من الأمراض وشهادة إثبات القدرة المالية.

٦- يجب دفع الرسوم المقررة إلكترونيا.

٧- بعد ذلك تنتظر إشعار رسمي سواء بعد المراجعة بالموافقة أو الرفض على طلبك.

مميزات الإقامة الدائمة في السعودية

هناك بعض المميزات التي يتمتع بها المتقدم للحصول على الإقامة الذهبية وهي:-

١- إمكانية السفر دون تأشيرة لحامل الإقامة هو وأسرته.

٢- يمكن امتلاك العقارات وممارسة الأعمال المهنية بكل حرية.

٣- يتم الإعفاء من الرسوم المالية للوافدين والمرافقين.

٤- يتم إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

سعر الإقامة الدائمة في السعودية

حددت المملكة العربية السعودية أسعار الإقامة الدائمة وهي كانت على النحو التالي:-