نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الاتحاد السكندري لمواجهة مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده الحكم محمد الحنفي.

ويعاونه كلا من هشام الدسوقي مساعد أول، سيد نافع مساعد ثان، ويتواجد محمد إبراهيم محمد حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عمرو الشناوي ويعاونه سامي هلهل.

موعد مباراة الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت في الدوري والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الإسكندرية.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.