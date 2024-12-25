نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده الحكم حمادة القلاوي.

ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعد أول، وأحمد نوفل مساعد ثان، ويتواجد نادر قمر الدولة حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد علاء هاشم ويعاونه عمرو عابدين

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الإسماعيلية.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.