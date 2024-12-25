انت الأن تتابع خبر إطلالة جذابة .. حمدي المرغني وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح ،متابعيها بصور جديدة لها رفقة زوجها وابنتها خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها تمارا الخامس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت إسراء عبد الفتاح ،مرتديه بنطال جينز كاجوال بتصميم عصري، ونسقت معه توب باللون البيج بتصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد إسراء عبد الفتاح ،في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البينك الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت إسراء عبد الفتاح ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.