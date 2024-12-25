حسام عاشور: أبوتريكه رقص بعد مباراة الصفاقسي في نهائي إفريقيا 2006

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه، وضع سيناريو مباراة الصفاقسي التونسي، في نهائي دوير أبطال إفريقيا 2006 في القاهرة وقبل المباراة بأسبوع.

حسام عاشور: أبوتريكه رقص بعد مباراة الصفاقسي

وقال عاشور، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" مانويل جوزيه هو من عمل حسام عاشور، وهو من الشخصيات القوية وكنت أخشى النظر في عينه، وأبوتريكة وبركات كانوا بيخافوا منه".

وتابع:" جيلي كان يضم نجوم، وكان من الصعب على أي مدرب السيطرة عليهم، وتيشرت الأهلي تقيل على أي لاعب، ومش أي حد يلعب في الأهلي".

وواصل:" تربيت في قطاع الناشئين على الفوز فقط، وعدم الاحتفال بالبطولات، وكنا نحتفل بالبطولة في الملعب فقط، وتاني يوم نذهب للتدريب من أجل الاستعداد لبطولة أخرى".

وعن مباراة الصفاقسي التونسي في نهاي إفريقيا:" مانويل جوزيه وضع سيناريو المباراة في القاهرة، وحدد التغيرات وموعد مشاركته البدلاء في المباراة:"

وأوضح:" شادي محمد كان يريد أن يبدأ الهجمة من خط الدفاع فطلبت منه لعب كرة طويلة، وأداء أبوتريكة في المباراة لم يكن الأفضل والتوفيق حالفه في الهدف، وعقب المباراة أبوتريكة رقص وكان حدث تاريخي".