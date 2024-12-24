خلافات بين جمال موسيالا وبايرن ميونخ بشأن تجديد العقد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات تجديد عقد النجم الألماني، جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ.

ويمتد عقد موسيالا مع البافاري، حتى صيف 2026، والمفاوضات قائمة بين الطرفين، بشأن تجديد العقد.

ووفقاً لشبكة “سكاي سبورت ألمانيا” فإن بايرن ميونخ يريد بناء مشروعه الرياضي حول جمال موسيالا بسبب شبابه وموهبته وقدرته على الحسم.

وأشارت الشبكة، إلى أن هناك خلافاً بين موسيالا وبايرن بشأن بالراتب، ومدة العقد، وإضافة شرط جزائي يسمح للاعب بالمغادرة، حيث تأمل الإدارة أن يقدم اللاعب تنازلات قريباً، خصوصاً أن لديه رغبة بالتجديد.

وأفادت الشبكة، بأن الإصرار على إدراج شرط جزائي يعكس نوايا موسيالا بالرحيل مستقبلاً، خصوصاً أن أندية كبرى مثل برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد تم ربطها باللاعب وقد تحاول التعاقد معه إذا لم يجدد أو حال توقيعه على عقد جديد يتضمن هذا الشرط.