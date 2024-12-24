بشرى سارة للمستفيدين من سكني في السعودية... إليكم التفاصيل

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رياض - احمد صلاح - في خطوة تأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي حققها برنامج "سكني"، أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع الدفعة الشهرية من الدعم السكني في حسابات المستفيدين و يأتي هذا الإيداع ليشكل دفعة قوية نحو تحقيق حلم التملك السكني للمواطنين السعوديين، ويؤكد حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

بشرى سارة للمستفيدين من سكني

يشهد اليوم الثلاثاء إيداع مبالغ الدعم السكني في حسابات المستفيدين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان الطموح يأتي هذا الإيداع ليؤكد على التزام الحكومة بدعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكن لائقة تعكس مكانتهم في المجتمع.

دعم مستمر وتحفيز للتملك

تعتبر مبالغ الدعم السكني التي يتم إيداعها في حسابات المستفيدين بشكل دوري حافزًا قويًا للمواطنين للدخول في تجربة التملك السكني حيث تساهم هذه المبالغ في تغطية جزء كبير من قيمة العقار، مما يقلل العبء المادي على المستفيدين ويسهل عليهم الحصول على المسكن الذي يطمحون إليه.

تنوع الخيارات ومرونة في التمويل

يوفر برنامج "سكني" مجموعة واسعة من الخيارات التمويلية التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة. فبالإضافة إلى الدعم المالي المباشر، يقدم البرنامج العديد من البرامج والحلول التمويلية المبتكرة التي تهدف إلى تسهيل عملية التملك السكني، مثل برنامج "دعمك يساوي قسطك" الذي يتيح للمستفيدين تقسيط قيمة العقار على أقساط ميسرة تتناسب مع دخلهم.

تطوير البنية التحتية السكنية

لا يقتصر دور برنامج "سكني" على تقديم الدعم المالي للمستفيدين، بل يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية السكنية وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وذلك من خلال إنشاء مدن سكنية جديدة وتطوير الأحياء القائمة، مما يساهم في توفير خيارات متنوعة من المساكن وتلبية احتياجات الأسر السعودية المتزايدة.

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