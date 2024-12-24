نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قطر وعمان في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية عن موعد مباراة قطر وعمان وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي 26.

موعد مباراة قطر وعمان في كأس الخليج العربي

من المقرر أن تقام مباراة قطر وعمان يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح في الكويت وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي 26.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة قطر وعمان عبر شبكة قنوات الكأس القطرية وSSC السعودية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

شهدت الجولة الأولى من خليجي 26 التي تقام حاليا في الكويت تعادل منتخب عمان مع نظيره الكويتي بهدف لكل منهما بعد التعادل المنتخب القطري مع نظيره الإماراتي بنفس النتيجة.

تتساوى المنتخبات الأربعة في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة لكل منها ويمنح الفوز في الجولة الثانية أملًا كبيرًا للتأهل إلى الدور نصف النهائي.