العالم اليوم - بعد لامين يامال.. برشلونة يخسر لاعبا جديدا

انتم الان تتابعون خبر بعد لامين يامال.. برشلونة يخسر لاعبا جديدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - أعلن فريق برشلونة الإسباني، الثلاثاء، عن تعرض أحد لاعبيه البارزين في خط الهجوم لإصابة جديدة.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أنهى فيران توريس مباراة السبت الماضي ضد أتلتيكو مدريد، وهو يشعر بعدم الراحة في العضلات".

وأضاف: "مع استمرار هذه الآلام، خضع اللاعب لفحص بالرنين المغناطيسي، الذي أكد أنه يعاني من إصابة طفيفة في عضلة الساق اليمنى".

وتابع: "تطور حالته سيحدد مدى استعداده لخوض المباريات المقبلة".

ويعاني برشلونة أيضا من غياب لاعبه لامين يامال عن خط الهجوم للإصابة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن توريس سيغيب عن مباراة كأس الملك ضد فريق بارباسترو، مشيرة إلى أن مشاركته في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو تبقى غير مؤكدة.