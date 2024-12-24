الهلال السعودي يقدم مفاجأة نارية ويوقع مع أول صفقة للمشاركة في كأس العالم 2025

انت الأن تتابع خبرالهلال السعودي يقدم مفاجأة نارية ويوقع مع أول صفقة للمشاركة في كأس العالم 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب عدد كبير من محبي كرة القدم السعودية، مشاركة نادي الهلال ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد الإعلان عن تفاصيل قرعة البطولة خلال الساعات القليلة الماضية.

وفجر الصحفي البريطاني بين جيكوبز، مفاجأة نارية، مؤكدًا أن الهلال يرغب في التوقيع مع نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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وأشارت المصادر إلى أن المحادثات بين صلاح والهلال وبين ليفربول والهلال إيجابية في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة بنسبة كبيرة والتحاق نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول، محمد صلاح بصفوف الزعيم.