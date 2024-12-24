سوريا.. وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال يلتقي وفدا دبلوماسيا إيطاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني التقى اليوم الثلاثاء وفدا من الخارجية الإيطالية.

فقد التقى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني في دمشق بوفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإيطالية، حيث جرى النقاش حول مستقبل سوريا وسبل التعاون بين البلدين، وفق "سانا".

وأكد الوفد الإيطالي دعم حكومته للإدارة الجديدة واستمرار عملها في سوريا، حسب الوكالة.

جدير بالذكر أن وفودا عربية وأجنبية رفيعة المستوى، قامت بزيارات إلى دمشق لعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، بعد نحو أسبوعين من سقوط نظام بشار الأسد.