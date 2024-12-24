انت الأن تتابع خبر الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري بالعفو عن 54 محكوم عليهم من أبناء سيناء "بيان رئاسة الجمهورية يكشف السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي منذ قليل، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي اصدره اليوم.

ما سبب قرار الرئيس السيسي