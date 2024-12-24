أخبار مصرية

الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري بالعفو عن 54 محكوم عليهم من أبناء سيناء "بيان رئاسة الجمهورية يكشف السبب

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري بالعفو عن 54 محكوم عليهم من أبناء سيناء "بيان رئاسة الجمهورية يكشف السبب والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي منذ قليل، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي اصدره اليوم.

ما سبب قرار الرئيس السيسي

  • كما اكد بيان رئاسة الجمهورية، ان قرار الرئيس السيسي يأتي تقديرا للدور التاريخي الذي بذله ابناء سيناء وجهودهم في مكافحة الارهــــ،،،ـــاب وتحقيق التنمية واستقرار الوطن.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا