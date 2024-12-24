مدفيديف: 440 ألف شخص وقعوا عقودا للانضمام لصفوف الجيش الروسي العام الحالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن ما يقرب من 440 ألف مواطن روسي وقعوا عقودا مع وزارة الدفاع للانضمام إلى الجيش في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأشار مدفيديف خلال زيارة عمل قام بها إلى جمهورية بشكورتوستان الروسية، إلى أن هذا العدد الكبير من الملتحقين بالجيش الروسي هو نتيجة عمل جميع المناطق الروسية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح خلال اجتماع لوزارة الدفاع في الـ16 من ديسمبر الجاري، أن 430 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة العسكرية منذ بداية 2024، مقارنة بـ300 ألف شخص في العام الماضي، مشيرا إلى أن ينبوع تدفق الراغبين في الانضمام إلى الجيش الروسي لا ينضب.