دعاء النجاح والتوفيق في الامتحان 2025.. "اللهم يسر لي أمري"

أحمد جودة - القاهرة - دعاء الامتحان 2025

دعاء الامتحان، دعاء الامتحانات، دعاء الامتحان 2025 دعاء الاختبارات النهائية 2025، بدأ الطلاب في مختلف المراحل التعليمية أداء امتحانات نصف العام، حيث تعد فترة الامتحانات من الأوقات التي يشعر فيه الطالب بالضغط النفسي والعصبي، والتي يلجأ فيها إلى الاستعانة بكتاب الله، والسنة النبوية المطهرة والأدعية من أجل تخفيف القلق والخوف والتوتر.

دعاء الامتحان 2025، دعاء الامتحان، وفيما يلي نستعرض لكم أفضل الأدعية المستحبه وتكون مستجابة عند الدخول إلى لجنة الامتحان.

أفضل الأدعية المستحبه والمستجابة عند الدخول إلى لجنة الامتحان

دعاء الامتحان 2025

دعاء الامتحان 2025، دعاء الامتحان، ويساهم الدعاء وذكر الله في التقليل من الخوف والرهبة عند الشخص لقول الله عز وجل «الذين آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ».

كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضًا في الحديث الشريف: " لايرد القدر إلا الدعاء ".

ولا يوجد نص محدد في الدعاء، ولكن هناك عدد من الأدعية التي يجوز للطالب الدعاء بها عند أداء الامتحان، ومن هذه الأدعية مايلي.

اللَّـهُ لَا إله إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

رَبِّ اشرَح لي صَدري* وَيَسِّر لي أَمري* وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني* يَفقَهوا قَولي.

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

«اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العالمين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا».

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك وذكرني من العلم ما نسيت يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين».

دعاء الامتحان 2025