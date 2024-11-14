خيسوس كاساس: اللاعبون لم يطبقوا تعليماتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - قال الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، إن لاعبيه لم يطبقوا جميع التعليمات الموجهة لهم خلال اللقاء بشكل كامل بجانب إضاعتهم للفرص التي كانت من الممكن أن تحسم نقاط مباراتهم مع الأردن لصالحهم.

تعادلت العراق مع الأردن في البصرة من دون أهداف في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف كاساس: من كان يعتقد أن التأهل سيكون سهلاً فهذه مشكلته لأن التنافس على بطاقة التأهل سيستمر حتى النهاية، ومشكلة العراق أن الإعلام والجماهير تضع مسؤولية كبيرة وضغطاً على اللاعبين بصورة كبيرة وهذا لا يفيد المنتخب.

ويتساوى منتخبا الأردن والعراق بـ 8 نقاط لكل منهما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.