ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 02:41 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (4 أشخاص" لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وإتخاذهم من محل إقامتهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم .. وبحوزتهم (عدد من المستندات المزورة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة - عدد من التقارير والروشتات الطبية بدون بيانات – عدد من عقود الإيجار المزورة - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى – 4 هاتف محمول).

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.