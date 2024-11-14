قافلة طبية تعالج 175 مريضا فى كفر الشيخ.. تصرف الدواء مجاناً

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 02:41 مساءً - شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بكفرالشيخ، جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 175 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى سنهور المدينة والمدينة وشارع الفتح وشارع الثورة والسالمية بمركز فوه، وقرى جماجمون والعجوزين والصافيه بمركز دسوق، وقرى الكوم واريمون والحطيه وأبو علي واسحاقه وعزبه لين وعزبه الاخماس وكفر دخميس بمركز كفر الشيخ، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بكفرالشيخ، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي ، محافظ كفرالشيخ.

وأعلن السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بكفرالشيخ، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأضاف أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.