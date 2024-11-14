أول تعليق من يسري نصرالله بعد تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45

القاهرة - محمد ابراهيم - علق المخرج يسري نصرالله على تكريمه من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 45، والمقام حاليًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر "نصرالله" صورة تكريمه، وعلق عليها قائلًا:" أنا باشكر كل إللي خلوا اللحظة دي تحصل، وكل إللي -على مدى أكتر من ٤٠ سنة- شاركوني في مغامرة الأفلام إللي عملناها سوا. المغامرة لسة ما خلصتش، عشان كلنا اجتمعنا على حب السينما وحب الناس. مافيش حد فينا يقدر يعيش من غير السينما والجمال".

منشور يسري نصرالله

معلومات عن يسري نصر الله

وبدأ يسري نصر الله مسيرته الفنية عام 1985 ضمن فريق "مساعدي المخرج الراحل يوسف شاهين"، بالمشاركة كمساعد مخرج في فيلم "حدوتة مصرية" ثم "وداعًا يا بونابرت" من بطولة ميشيل بيكولي وباتريس شيرو ومحسن محي الدين، وشارك يسري في كتابة سيناريو الفيلم، وذلك تمهيدًا لخطواته التالية كمخرج سينمائي ينتمي لتيار سينما المؤلف.



وكانت خطوته الأولى كمخرج عام 1988 بفيلمه الأول "سرقات صيفية"، والذي عرض أولًا في افتتاح تظاهرة "نصف شهر المخرجين" في مهرجان كان الدولي 1988، ومن ثم انطلق إلى بقية المهرجانات الدولية وطاف دول العالم من خلالها، وحصل على الكثير من الجوائز، ثم عاد للعمل ضمن فريق يوسف شاهين وشارك كمخرج منفذ في فيلم "إسكندرية كمان وكمان" عام 1990، كما شارك في كتابته، وهو الجزء الثالث من السيرة الذاتية لشاهين بعد فيلمي "إسكندرية ليه؟"، و"حدوتة مصرية"، ليكون عين يوسف شاهين وراء الكاميرا في ظل تمثيل يوسف شاهين الدور الرئيسي في الفيلم.