بعد التعادل مع أستراليا .. روما يوجه رسالة دعم لمدافعه السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - حرص نادي روما، على دعم لاعبه، سعود عبد الحميد، بعد أدائه الجيد رفقة منتخب بلاده أمام أستراليا، اليوم الخميس.

وتعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي، بنتيجة 0-0، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي روما باللغة العربية، عبر منصة “X” رسالة امتدح خلالها النجم السعودي، حيث قال: “أداء خارق قدمه لاعبنا سعود عبد الحميد في تعادل منتخب بلاده مع أستراليا”.

وأضاف: “اللاعب شارك في تعادل منتخب بلاده، ليحصل الأخضر على نقطة في التصفيات المونديالية”.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثالث، خلف أستراليا التي تأتي في وصافة الترتيب، برصيد 6 نقاط، ولكنها تتفوق بفارق الأهداف.