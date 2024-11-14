أخبار مصرية

ضبط سيدة و 3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة الخليفة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 02:41 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة  قيام (سيدة - 3عمال - مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالشقة محل سكن الأولى .

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة  المشار إليها ، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 10 متر -  أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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