ضبط سيدة و 3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة الخليفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 02:41 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (سيدة - 3عمال - مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالشقة محل سكن الأولى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة المشار إليها ، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 10 متر - أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.