رزان مغربي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاعت الفنانة رزان مغربي خطف الانظار لها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، وظهرت بإطلالة جريئة بفستان دون بطانة.

إطلالة رزان مغربي

ظهرت رزان مغربي علي السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، بفستان يميل إلى اللون الأبيض دون بطانة مع شعر منسدل.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

وشهدت دار الأوبر المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاقة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء، بالمسرح الكبير، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، بالإضافة إلى، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والعديد من نجوم الفن وصناع السينما في جميع أنحاء العالم، المهرجان هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976، يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة.

يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور، مما يسهم في تعزيز الثقافة السينمائية في المنطقة، يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات، وتشهد الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الكثير من العروض المشاركة الذي يتجاوز عددهم حاجز الـ 190 فيلما مشاركين من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

أحدث أعمال رزان مغربي

والجدير بالذكر ان أحدث أعمال رزان مغربي هي أغنية “عادي عادي” من كلمات وليد نشأت، ألحان أحمد نبيل، ووليد نشأت، وتوزيع شريف الوسيمي، ميكس وماستر خالد رؤوف، وهي أغنية شبابية تحمل طابع الصيف وملائمة للحفلات كونها ذات إيقاع سريع ومبهجة، وايضا تشارك في مسلسل "عودة البارون" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2023 لكن تأجل، يتكون من خمسة عشر حلقة، وهو بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ريهام سعيد، أحمد سلامة، ميس حمدان، علاء مرسى.