حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 14-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:28 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 14-11-2024

مهنياً: انتقال القمر الجديد الى برجك يجعلك تلبّي على الصعيد المهني مؤتمرات متتالية مثمرة وواعدة، وتتاح لك فرص مالية جيدة تلتقط خلالها الفرص ويكون تصرفك مهماً.

عاطفياً: يدعمك المحيط العائلي على الصعيد العاطفي، الا انني أنصح لك تأجيل اتخاذ قرار الارتباط إلى وقت آخر.

صحياً: تشعر بتعب عام، وقد يكون ذلك ناتجاً من الإرهاق بسبب العمل، لذلك عليك أخذ قسط كافٍ من النوم ولا تسهر حتى ساعات متأخرة من الليل.

حظك اليوم برج الثور الخميس 14-11-2024

مهنياً: لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها إليك الأصدقاء فهم يؤدّون دوراً في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة.

عاطفياً: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده في السابق لوضع الأمور في نطاقها الصحيح.

صحياً: تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 14-11-2024

مهنياً: تتحرر من القيود وتعيش يوماً واعداً بالنجاح على الصعيد المهني، وتتفاهم مع محيطك بشكل بنّاء، وتجد حلولاً مناسبة لمشاكلك المعنوية والمالية.

عاطفياً: تعيش جواً صعباً وتدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرض استقرارك العاطفي للخطر، بل اطلب النصيحة.

صحياً: الأمراض الجلدية أسبابها متعددة، منه ما له علاقة بنوعية الملابس أو مكونات بعض الأطعمة، فعليك استشارة الطبيب ليصف لك العلاج المناسب.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 14-11-2024

مهنياً: أدعوك إلى عدم التصرّف بشكل عشوائي وارتجالي حتّى لوشعرت بالضيق والانزعاج، من الضروري التحلّي بالليونة والمرونة.

عاطفياً: مصارحة الحبيب لك تعيد إليك الطمأنينة وراحة البال وتتعزز العلاقة بينكما وترتاحان نفسياً.

صحياً: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئاً لك.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 14-11-2024

مهنياً: تتمتع باجواء متنوعة ومثمرة واعدة بانجازات كبيرة هناك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم كذلك سوف تتمتع بالثقة بالنفس قد تلمس تقدماً وازدهاراً على الصعيد المالي

عاطفياً: تعيش أجواء ضاغطة تجعل افكارك مشتتة، حذار الانجراف وراء المشاعر والميول السلبية.

صحياً: كثرة أشغالك وعملك الدائم قد يسببان مشاكل صحية يمكن أن تجبرك على ملازمة الفراش مدة غير قصيرة.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 14-11-2024

مهنياً: يحمل هذا اليوم المزيد من المفاجآت المتعاقبة التي تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك.

عاطفياً: التعاون الجدّي والمخلص والنابع من القلب مع الشريك يثبت العلاقة بينكما وتغدو الصورة أكثر وضوحاً من السابق.

صحياً: لا تتوقع من ممارسة الرياضة كل الخير إلا إذا قمت بها كما هو مطلوب منك .

حظك اليوم برج الميزان الخميس 14-11-2024

مهنياً: إحذر الأخطار وابتعد عن المجازفات ولا تصدّق بعض المتملقين، وكن متيقظاً من النيات السيئة

عاطفياً: تكون هذا اليوم عاشقاً بعواطف مزدهرة ومشاعر إيجابية تثير دهشة الشريك

صحياً: تشعر ببعض التعب في المعدة، بسبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك

حظك اليوم برج العقرب الخميس 14-11-2024

مهنياً:تبدأ نهارك بطريقة فعالة وحماسية تتمتع بسرعة الخاطر وتستوعب وتتقدم وتكسر الروتين وتسبق غيرك في الامتحانات والاسئلة الصعبة والمواقف المحرجة

عاطفياً: تدافع عبثاً عن قضية حق او تقابل بتجاهل او اعتراض من قبل الشريك، انتبه من المناورة، وكن حذراً في علاقتك العاطفية.

صحياً: الوضع الصحي المتردي الذي عانيته في الآونة الأخير يمكن أن يتجدد في حال خالفت التعليمات الطبية وتخلفت عن تناول أدويتك.

حظك اليوم برج القوس الخميس 14-11-2024

مهنياً: قد تسامح على تأخيرك أو ربما تتلقى مساعدة غير منتظرة أو مكافأة تعوّض عن خسائر سابقة

عاطفياً: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط

صحياً: حاول جهدك أن تكون متمالك الأعصاب هادئاً ومتروياً ومتماسكاً.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 14-11-2024

مهنياً: تشعر ببعض التعب والارباك، لا تتوتر ولا تسبب لنفسك الاحراج، كُن حذراً جداً لأن الاجواء تنذر بمشادة كلامية كبيرة أو مواجهة شرسة مع أحد المقرَّبين.

عاطفياً: قد تعود مشاكل قديمة إلى الظهور مجدداً على الساحة، فتكون غير راضٍ عما يحصل معك وينتابك شعور بأن ثمة شخصاً وراء كل ذلك.

صحياً: إذا شعرت أن دقات القلب غير منتظمة وأن تنفسك صعب، بادر فوراً إلى عرض نفسك على طبيبك لتعرف الأسباب وراء ذلك.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 14-11-2024

مهنياً: وتقوى الحظوظ وتقوى سرعة البديهة وتستعيد نشاطك وحماسك وتكون انطلاقة مهمة جدا جدا .

عاطفياً: تطالب الشريك بإلحاح كبير بالإيفاء بوعوده أو هو يطالبك بذلك، فتجد نفسك محرجاً أمام بعض أسئلته التي توحي بشكه في بعض الأمور.

صحياً: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 14-11-2024

مهنياً:شعور بالحماسة والرغبة في التقدّم، ولا عجب إذا بدأت القيام باجراءات جديدة تساهم في تطوير أسلوب عملك

عاطفياً: تترسّخ الروابط وتقوى العواطف الجياشة بشكل كبير ويسهل عليك قبول الامر الواقع فهو جيّد

صحياً: تتكيّف بشكل إيجابيّ وبنّاء مع الإرشادات الطبية الواجب عليك اتباعها.