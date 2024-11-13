ظهور مثير لـ أروي جودة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة أروي جودة علي حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45، الذي انطلق اليوم الأربعاء بدار الأوبر المصرية.

إطلالة أروي جودة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وظهرت أروي جودة بفستان من اللون الروز مفتوح ودون بطانة ذات كرانيش علي شكل ورود من الجنبين، وتركت شعرها الاسود مفرود علي كتفايها.

تفاصيل فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 45، بفيلم أحلام عابرة للمخرج الفلسطيني رشيد مشهوراي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه، وتشهد الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الكثير من العروض المشاركة التي يتجاوز عددها 190 فيلما مشاركين من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

آخر أعمال أروى جودة

كان آخر أعمال أروى جودة هو مسلسل "حرب نفسية". تدور أحداث المسلسل حول رحلة بحث وهروب مشوقة، حيث يستمر "مصطفى درويش" في البحث والمطاردة لحل لغز الجرائم العديدة، واستكشاف علاقة جمانة وشهد بالمسلسل، وايضا شاركت في مسلسل «رسالة الامام»، بطولة خالد النبوي، والذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، والعمل تناول الستة سنوات الأخيرة في حياة الإمام الشافعي بمصر، وشارك به نضال الشافعي، سلمى أبو ضيف، ورامز أمير، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو، كما شاركت في مسلسل نعمة الأفوكاتو، خلال شهر رمضان الماضي لعام 2024، حيث ضم العمل مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي