أسباب البثور تحت الجلد في الوجه وطرق الوقاية منها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - فهم أسباب البثور تحت الجلد في الوجه

تُعتبر البثور تحت الجلد من المشاكل الجلدية المزعجة التي يواجهها الكثيرون في مراحل مختلفة من حياتهم. تتسبب هذه البثور في شعور الشخص بالحرج وعدم الثقة بالنفس، وتتميز بأنها لا تكون ظاهرة بشكل واضح على سطح الجلد كما هي الحال مع البثور العادية. ولكن ما هي الأسباب الحقيقية لظهور هذه البثور؟

التغيرات الهرمونية

التقلبات الهرمونية هي واحدة من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البثور تحت الجلد. يلاحظ هذا بشكل خاص خلال فترة البلوغ، قبل الدورة الشهرية، أو خلال فترة الحمل. تؤدي هذه التغيرات إلى زيادة نشاط الغدد الدهنية، مما يساهم في انسداد المسامات وظهور البثور.

انسداد المسامات

عندما تتجمع الدهون والخلايا الميتة في المسامات، فإنها تؤدي إلى تكون البثور تحت الجلد. إن تراكم هذه الشوائب يمكن أن يكون نتيجة للعوامل البيئية مثل التلوث، استخدام منتجات تجميل غير مناسبة، أو حتى إهمال تنظيف البشرة بشكل سليم.

العوامل الوراثية

تلعب الوراثة دوراً كبيراً في تحديد مدى تعرض الشخص لمشكلة البثور تحت الجلد. إذا كان هناك تاريخ عائلي لحب الشباب والبثور تحت الجلد، فإن فرصة الإصابة بها تزيد.

طرق الوقاية من البثور تحت الجلد

الحفاظ على نظافة البشرة

– غسل الوجه بانتظام باستخدام منظفات مناسبة لنوع البشرة.

– تجنب استخدام الصابون القاسي الذي يمكن أن يسبب جفاف البشرة وتهيجها.

اختيار منتجات العناية بالبشرة بعناية

– البحث عن المنتجات التي لا تسد المسامات والمعروفة بأنها خالية من الزيوت.

– تجنب استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مكونات قد تهيج البشرة.

اتباع نظام غذائي صحي

– تجنب الأطعمة الدهنية والمعالجة التي يمكن أن تزيد من نشاط الغدد الدهنية.

– تناول الكثير من الفواكه والخضروات وشرب الكثير من الماء.

الحفاظ على روتين يومي للعناية بالبشرة

– اعتماد روتين ثابت لتنظيف وترطيب البشرة.

– تقشير البشرة بانتظام لإزالة الخلايا الميتة وتنشيط الدورة الدموية.

الابتعاد عن التوتر

التوتر والقلق يمكن أن يؤديان إلى زيادة في إفراز الدهون من الغدد، لذا من المهم ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل.

للحفاظ على بشرة نضرة وخالية من البثور تحت الجلد، من المهم فهم الأسباب والتعامل معها بحذر ووعي. البدء باتباع العادات الصحية وتجنب العوامل المسببة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق بشرة صحية ونضرة.