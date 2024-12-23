وصفة ولا أشهى لتحضير شوربة الخضار

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - فوائد شوربة الخضار للصحة

تعتبر شوربة الخضار منهاجاً صحياً مليئاً بالفوائد والقيم الغذائية التي تعزز مناعة الجسم وتحفّز على النشاط والحيوية. فهي تحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، بما في ذلك فيتامين C، فيتامين K، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم. الإضافة إلى ذلك، فإنها تساعد في معالجة مشاكل الجهاز الهضمي وتساهم في ترطيب الجسم، خاصةً في أيام البرد.

مكونات شهية لإعداد شوربة الخضار

لتحضير شوربة الخضار الشهية، ستحتاجين إلى مجموعة من الخضروات الطازجة والتوابل العطرية التي تضيف مذاقاً مميزاً للشوربة. فيما يلي قائمة بالمكونات الأساسية:

4 أكواب من مرق الخضار

1 بصلة مقطعة

2 جزر مقطع إلى شرائح

2 كوسا مقطعة إلى مكعبات

1 بطاطس مقطعة إلى مكعبات

1 كوب من الفاصوليا الخضراء

1 كوب من البازلاء

2 طماطم مقطعة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

حفنة من الكزبرة الطازجة للزينة

خطوات تحضير شوربة الخضار

إليك طريقة بسيطة لتحضير شوربة الخضار اللذيذة التي ستشدُك وتشد عائلتك:

الخطوة 1: تجهيز الخضروات

ابدأ بغسل وتقطيع جميع الخضروات المذكورة أعلاه إلى قطع متساوية الحجم. تأكد من تنظيف الخضروات جيداً لإزالة الشوائب والأوساخ.

الخطوة 2: تسخين المرق

في مقلاة عميقة، أضف مرق الخضار وضعه على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان.

الخطوة 3: طهي الخضروات

في قدر آخر، ضع زيت الزيتون وأضف إليه البصل وقلّبه حتى يصبح شفافاً. ثم أضف الجزر والبطاطس وقلّبه لمدة 5 دقائق. بعد ذلك، أضف الكوسا والفاصوليا الخضراء والطماطم واستمر في التقليب.

الخطوة 4: إضافة المرق

أضف مرق الخضار الساخن إلى القدر وقم بتغطيته. اترك الشوربة تطهى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى تنضج الخضروات. أضف الملح والفلفل حسب الرغبة.

الخطوة 5: التقديم

قبل التقديم، زيّن الشوربة بالكزبرة الطازجة لإضافة نكهة منعشة. قدّمها ساخنة إلى جانب قطع الخبز المحمص واستمتع بألذ شوربة لن تُقاوم.

تعتبر شوربة الخضار وجبة مثالية لعشاء خفيف أو كوجبة مغذية خلال اليوم. بإضافة التوابل التي تفضلينها، يمكنك تخصيصها لتناسب ذوقك الخاص. بالتأكيد، ستكون هذه الشوربة إضافة مثالية إلى قائمة الأطباق الصحية التي تحبينها.