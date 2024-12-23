بيب جوارديولا: ليس لديّ أعذار!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه لا يمتلك أعذاراً للوضع الحالي الذي يمر به فريقه، مشيراً لوجوب عكس الصورة بداية من مباراة إيفرتون المقبلة.

وفي آخر 8 مباريات من الدوري الإنكليزي، حقق السيتي فوزاً وحيداً، ويتعرض المدرب الإسباني للكثير من الانتقادات.

وقال جوارديولا، في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: “أنا أتعلم. اللاعبون يتعلمون. نفكر في مباراة إيفرتون ولا شيء أكثر من ذلك. إذا خسرت مباراة أخرى، عليك أن تفكر فيما يجب فعله للفوز بالتالية”.

وأضاف: “أنا هنا لأقدم إجابتي، لكن ليس لديّ أعذار. قلت عندما تخسر الكثير من المباريات، فإن الأمر يتعلق بالفوز لأن هذه طبيعة العمل”.

وتابع: “هذا الفريق كان مستقراً لفترة طويلة وكسر كل الأرقام القياسية، الآن نحن على الجانب الآخر، وهذه الحقيقة. علينا أن نجد حلاً”.

وواصل: “نحن في هذا الوضع، أحياناً يكون كل شيء أصعب، ولكن يجب أن يقول اللاعبون (حسناً، سنحاول)”.

وأردف: “في النهاية، هي مجرد لعبة. يمكن أن تفوز بالمباريات أو تخسرها أو تبقى كما أنت، أو تغير الأشياء، ولكنها مجرد لعبة”.

واستطرد: “تعاملنا مع الوضع عندما كنا نفوز كثيراً وكان استثنائياً، ولكن الآن نحن نعيش في جزء مختلف لم نتوقعه”.

واسترسل بيب: “لا أعرف ما ستكون النتيجة، لكن الحياة تقدم لك هذا التحدي وعليك التعامل معه. وأنا أتعامل معه بأقصى ما أستطيع”.

واختتم جوارديولا: “عندما يمر الفريق بفترة صعبة، لا نبدو كما كنا من قبل. لكن حدث ذلك، وبمجرد أن نبدأ في الفوز بالمباريات أو عودة اللاعبين، سنكون أفضل”.