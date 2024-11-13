تركيا تقترض 770.4 مليون دولار عبر إصدار سندات وصكوك

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلنت وزارة الخزانة في تركيا ، اليوم الثلاثاء، إصدار سندات وصكوك مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 770.37 مليون دولار لمستثمرين مؤسسين.

وقالت الوزارة، إن تلك الإصدارات تتضمن سندات بقيمة 562 مليون دولار، كما تشمل صكوكاً قيمتها 208.37 مليون دولار.

وذكرت وزارة الخزانة التركية، خلال بيان منفصل، إنها أصدرت صكوكاً أجل عامين أيضاً بقيمة 12.08 مليار ليرة (351.43 مليون دولار)، بحسب وكالة .

وتأتي هذه الإصدارات بعد رفع وكالة S&P للتصنيفات الائتمانية تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل إلى (-BB)، الجمعة في الثاني من نوفمبر، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي المصري التركي للسياسة النقدية.