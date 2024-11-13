مال وأعمال

تركيا تقترض 770.4 مليون دولار عبر إصدار سندات وصكوك

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا تقترض 770.4 مليون دولار عبر إصدار سندات وصكوك من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلنت وزارة الخزانة في تركيا ، اليوم الثلاثاء، إصدار سندات وصكوك مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 770.37 مليون دولار لمستثمرين مؤسسين.

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وقالت الوزارة، إن تلك الإصدارات تتضمن سندات بقيمة 562 مليون دولار، كما تشمل صكوكاً قيمتها 208.37 مليون دولار.

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وذكرت وزارة الخزانة التركية، خلال بيان منفصل، إنها أصدرت صكوكاً أجل عامين أيضاً بقيمة 12.08 مليار ليرة (351.43 مليون دولار)، بحسب وكالة .

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وتأتي هذه الإصدارات بعد رفع وكالة S&P للتصنيفات الائتمانية تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل إلى (-BB)، الجمعة في الثاني من نوفمبر، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي المصري التركي للسياسة النقدية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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